В Петербурге свободны только 4% коек для пациентов с коронавирусом

В Санкт-Петербурге свободными остались только 4% от всего числа коек для пациентов с коронавирусом, заявил вице-губернатор Олег Эргашев. Об этом пишет «Интерфакс».

«В городе развернуто 11 151 коек, свободных осталось 4%. Необходимы дополнительные койки», - сказал Эргашев.

Он отметил, что до конца года планируется создать еще две тысячи мест.

По словам вице-губернатора, за сутки госпитализировали 663 пациентов с коронавирусом. В настоящий момент в реанимациях находятся 702 человека, 408 из них — на аппаратах искусственной вентиляции легких.

В городе коронавирусом заразились 182 022, выздоровели 102 497, погибли 6 460 человек.

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