Эксперт спрогнозировал снижение числа заболевших COVID-19 в РФ к концу зимы
Количество заразившихся коронавирусом уменьшится в России к концу февраля, считает главный врач центра «Лидер медицины» Евгений Тимаков. Его слова передает телеканал «Москва-24».
По прогнозам Тимакова, раньше всего это снижение начнется в столице. «К концу января Москва выраженно пойдет на спад заболеваемости, скорее всего, 2-3 тысячи [человек] будет все равно ежедневно выявляться до летнего периода», — заявил специалист.
В остальной части России, по его мнению, заболеваемость снизится к концу февраля. К этому времени все регионы должны будут выйти на стабильное число заболевших — около 10-12 тысячи ежедневно до лета, сказал Тимаков.
Он объяснил, что снижение числа заразившихся COVID-19 произойдет благодаря появлению коллективного иммунитета.
Тимаков также отметил, что главным показателем ситуации с коронавирусом является количество госпитализированных, а не число выявляемых случаев заражения.
С начала пандемии в России зарегистрировано 2 681 256 случаев заражения коронавирусом.
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