МЧС направит в Карабах 54 вагона с гуманитарной помощью

МЧС России направит в непризнанный Нагорный Карабах 54 вагона с гуманитарной помощью общим весом около 1200 тонн. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«МЧС России направит в Нагорный Карабах 54 вагона с гуманитарной помощью гражданскому населению», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что из восьми российских городов отправят стройматериалы, электростанции, пожарные автоцистерны и бытовые принадлежности.

9 ноября главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион. Армянские граждане восприняли подписание договора как капитуляцию, в связи с чем в Ереване прошли акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

В соответствии с соглашением, Агдамский район перешел под контроль Азербайджана 20 ноября, Кельбаджарский район — 15 ноября, а Лачинский район — 1 декабря.

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