Прокуратура рассказала о семье отца и дочери, которые погибли в Москве
Столичная прокуратура рассказала о семье мужчины и пятилетней девочки, чьи тела были найдены на Проспекте Мира в Москве.
Отмечается, что на место происшествия выезжал и.о. первого заместителя прокурора Северо-Восточного административного округа Андрей Димитров. Было установлено, что на момент падения мужчины и ребенка из окна, в квартире также находилась жена погибшего вместе с несовершеннолетней дочерью.
По предварительным данным, семья испытывала материальные трудности, оба родителя не работали.
Ранее следователи сообщали, что тела мужчины и пятилетнего ребенка были найдены вблизи жилого дома с травмами, характерными для падения с высоты. Было возбуждено дело об убийстве малолетнего ребенка.
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