Микробиолог: антибиотики при бесконтрольном применении перестают действовать

Главный внештатный микробиолог Минздрава России, член-корреспондент РАН Роман Козлов заявил, что антибиотики рано или поздно перестанут действовать при бесконтрольном применении без назначения врача. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, принимая антибиотики без врачебной консультации, можно столкнуться с большим количеством проблем.

«В результате бесконтрольного приема антибиотиков мы рано или поздно столкнемся с тем, что они перестанут действовать, и нам нечем будет лечить бронхиты, пневмонии, цистит, гайморит и другие инфекции», — сказал специалист.

Это приведет к смертям от тех болезней, которые еще несколько лет назад можно было вылечить приемом нескольких таблеток, считает микробиолог.

Козлов также напомнил врачам, что к назначению антибиотиков нужно относиться бережно — не назначать их пациентам с коронавирусом и другими вирусными инфекциями без наличия бактериальных осложнений. Нерациональное назначение таких препаратов может привести к развитию побочных реакций, нежелательным лекарственным взаимодействиям и даже летальному исходу.

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