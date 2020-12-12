Врач посоветовала не носить одну маску несколько дней подряд

Врач-инфекционист научно-клинического отдела московского городского Центра профилактики и борьбы со СПИДом департамента здравоохранения столицы Елена Белова заявила, что маска превращается в «мокрый компресс», если человек носит ее несколько дней подряд. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Правильнее для здоровья использовать одноразовые маски и правильно их применять. Влажная маска должна быть выброшена», — говорится в сообщении.

Она добавила, что если у человека есть проблемы с легкими, то лучше купить маски с клапаном, с фильтром.

«Они позволяют людям, у которых есть проблемы с легкими, дышать спокойно. И лучше использовать именно ее», — говорится в сообщении.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Эпидемиолог заявил об отсутствии альтернативы маскам в борьбе с COVID-19

— Туристов в Сочи на Новый год будут тестировать на COVID-19 и обяжут носить маски

— Врач предупредил об угрозе новой эпидемии после COVID-19