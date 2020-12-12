Минздрав Японии одобрил продажу генетически модифицированных помидоров

Экспертная комиссия Минздрава Японии одобрила продажу в стране генетически модифицированных помидоров. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на японское общественное телевидение.

Это первый случай, когда власти разрешили продажу генетически модифицированных продуктов в стране. Помидоры, в которых генным путем был увеличен объем аминокислот, понижающих кровяное давление, был совместно разработан Университетом Цукубы и компанией Sanatech Seed.

Отмечается, что эти помидоры не содержат генов, отсутствующих в обыкновенных томатах. В Японии в 2019 году приняли закон, разрешающий продажу генно- модифицированных продуктов питания после получения соответствующего одобрения от специальной комиссии Минздрава.