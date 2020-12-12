Число зараженных коронавирусом перевалило за 70 млн
Максимс Краюшкинс
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Число случаев заражения коронавирусом во всем мире превысило 70 млн. Это следует из данных университета Джонса Хопкинса.
По его данным, в мире заразились 70 000 538 человек. Более 1,5 млн из них скончались. Выздоровели более 45 млн.
Ранее группа исследователей из Исландии обнаружила еще один симптом коронавируса, который наблюдался у большинства пациентов.
Речь идет о миалгии — болевых ощущениях в мышцах, сухожилиях, связках, мягких соединительных тканях, костях и органах.
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