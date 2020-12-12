Число зараженных коронавирусом перевалило за 70 млн

Число случаев заражения коронавирусом во всем мире превысило 70 млн. Это следует из данных университета Джонса Хопкинса.

По его данным, в мире заразились 70 000 538 человек. Более 1,5 млн из них скончались. Выздоровели более 45 млн.

Ранее группа исследователей из Исландии обнаружила еще один симптом коронавируса, который наблюдался у большинства пациентов.

Речь идет о миалгии — болевых ощущениях в мышцах, сухожилиях, связках, мягких соединительных тканях, костях и органах.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Генсек ООН предрек миру сильнейший за 80 лет спад экономики

— Уровень смертности от COVID-19 в мире за 1,5 месяца вырос на 60%

— Назван еще один ключевой симптом COVID-19