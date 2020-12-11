Еще 76 пациентов с COVID-19 скончались в Москве

За последние сутки в Москве скончались 76 пациентов с коронавирусом, сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

У всех умерших был подтвержден диагноз пневмония.

Сутками ранее сообщалось о 77 умерших.

Таким образом, общее количество скончавшихся с COVID-19 в столице достигло 9 798.

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