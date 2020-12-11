В Подмосковье продлили ограничения из-за коронавируса

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление о продлении действующих в регионе ограничений по коронавирусу до 12 января 2021 года. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства Подмосковья.

Согласно документу, подмосковным жителям старше 65 лет и и лицам с хроническими заболеваниями с понедельника, 14 декабря, рекомендуется соблюдать режим самоизоляции. При этом социальные карты этой группы населения, а также проездные студентов будут заблокированы до этой даты.

Дистанционное обучение для студентов вузов и колледжей в регионе продлили до 12 января.

По последним данным, в Подмосковье выявили уже 124 984 случаев COVID-19, выздоровели 88 329 человек, умерли 2 407 пациентов.

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