В РПЦ назвали «дикой» идею депутата Госдумы сделать Рождество рабочим днем

Предложение отменить праздничный день в Рождество в России напоминает «инициативы богоборческого режима минувших дней». Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Идею отменить праздничный день в Рождество высказал зампред комитета Госдумы по экономической политике, экс-министр труда России Сергей Калашников. Вместо выходного дня он предложил дать право работодателям 7 января отпускать тех сотрудников, которые придерживаются православия, передает URA.RU.

«Рождество за последние годы с момента коллапса безбожного режима, который пытался бороться с религиозными праздниками, заняло достойное место в общенациональных празднованиях и стало чем-то неотъемлемым от идентичности всех наших соотечественников. На мой взгляд, предложение отменить Рождество, если я правильно понял предложение этого депутата, звучит абсолютно дико и напоминает нам о каких-то инициативах богоборческого режима минувших дней», — сказал «Газете.Ru» Кипшидзе.

По его словам, Рождество остается праздником, который объединяет Западную и Восточную Европу.

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