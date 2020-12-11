В Крыму уволили замглавы Минздрава за неработающую горячую линию

Глава Крыма Сергей Аксенов уволил одного из заместителей министра здравоохранения республики за неработающую горячую линию для обращений граждан. Об этом Аксенов сообщил на своей странице во «ВКонтакте».

Он рассказал, что в ходе мониторинга горячей линии Минздрава республики было выявлено, что он по факту нерабочий. Кроме того, сотрудники минэкономразвития провели обзвон 101 аптеки «Крым-Фармации», дозвониться удалось только в 49 из них.

В связи с этим Аксенов принял решение уволить с должности замглавы Минздрава Крыма Георгия Кравца как ответственного за организацию работы горячей линии.

Аксенов также поручил объявить выговор директору «Крым-Фармации» Тарасу Чеславскому. Если до 14 декабря проблема связи с оставшимися аптеками не будет решена, Чеславский будет уволен, предупредил глава республики.

«Каждую пятницу мы будет озвучивать результаты контрольных мероприятий, связанных с доступностью наших горячих линий», — добавил Аксенов.