В Москве задержали иранца, подозреваемого в краже $250 млн

В Москве задержан гражданин Ирана, объявленный в международный розыск по подозрению в хищении $250 млн, передает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

«Сотрудниками НЦБ Интерпола совместно с оперативниками Главного управления МВД России по Москве задержан гражданин Исламской Республики Иран Джами Сейедэсмаил», — сообщила Волк.

Она рассказала, что Сейедэсмаил был объявлен в международный розыск в октябре 2020 года.

Сотрудники Интерпола установили, что разыскиваемый въехал на территорию РФ, после чего его задержали на 22-м км Калужского шоссе. Сейчас Сейедэсмаил находится в полиции.

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