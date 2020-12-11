В ГД внесли проект об уголовной ответственности иноагентов
Валерия Исполатова
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В Госдуму внесен законопроект об уголовной ответственности иностранных агентов, передает ТАСС.
Согласно проекту, за непредоставление документов для включения в соответствующий реестр НКО-иноагентов будет грозить штраф до 300 тыс. рублей.
Инициатива также устанавливает, что лица, нарушившие порядок деятельности СМИ-иноагента могут быть подвергнуты уголовным санкциям вплоть до лишения свободы на срок до 2 лет.
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