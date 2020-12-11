В Москве педагога обвинили в сексуальном насилии над девочкой

В Москве педагог дополнительного образования одной из школ обвиняется в сексуальном насилии над девочкой, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова. Об этом пишет РИА «Новости».

«Задержан мужчина 1976 года рождения, ему предъявлено обвинение», — сказала Иванова.

По данным следствия, сексуальное насилие длилось с сентября по декабрь. Девочка рассказала об этом родителям, они обратились в полицию.

Отмечается, что мужчину проверят на причастность к другим преступлениям.

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