В Москве педагога обвинили в сексуальном насилии над девочкой
Карина Казанцева
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В Москве педагог дополнительного образования одной из школ обвиняется в сексуальном насилии над девочкой, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова. Об этом пишет РИА «Новости».
«Задержан мужчина 1976 года рождения, ему предъявлено обвинение», — сказала Иванова.
По данным следствия, сексуальное насилие длилось с сентября по декабрь. Девочка рассказала об этом родителям, они обратились в полицию.
Отмечается, что мужчину проверят на причастность к другим преступлениям.
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