В России умерло рекордное число человек с коронавирусом за сутки
Катерина Медведева
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В России выявили 28 585 случаев коронавируса за прошедший день. Об этом сообщает оперштаб по коронавирусу в Telegram-канале.
Также за сутки выздоровел 26 171 человек, скончались 613.
Всего инфекция была зафиксирована у 2 597 711 жителей России, вылечились 2 059 840 пациентов, умерли 45 893.
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