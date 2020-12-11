В России умерло рекордное число человек с коронавирусом за сутки

В России выявили 28 585 случаев коронавируса за прошедший день. Об этом сообщает оперштаб по коронавирусу в Telegram-канале.

Также за сутки выздоровел 26 171 человек, скончались 613.

Всего инфекция была зафиксирована у 2 597 711 жителей России, вылечились 2 059 840 пациентов, умерли 45 893.

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