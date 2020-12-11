На Украине больше 170 поселений остались без света из-за непогоды, сообщила Госслужба страны по чрезвычайным ситуациям.

«По состоянию на 7.00 (8.00 мск) 11 декабря в результате осложнения погодных условий (дождь, мокрый снег, порывы ветра), в результате срабатывания системы защиты линий электропередачи обесточены 173 населенных пункта в трех областях», ― говорится в сообщении.

79 поселений без света находятся в Киевской области, 58 — в Житомирской, 36 — в Черновицкой.

1183 сотрудника Службы по чрезвычайным ситуациям и 808 единиц техники обеспечивают движение на дорогах.

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