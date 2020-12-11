На юге России заметили смертельно опасных пауков

Из-за потепления в Ростовской области произошли изменения в составе фауны, которые привели к резкому росту численности ядовитых пауков и змей. Об этом пишут «Аргументы и факты Ростов» со ссылкой на пресс-службу Южного научного центра РАН.

В регионе заметили прирост численности пауков-каракуртов, ранее обитавших только на границе с Калмыкией и на побережье Таганрогского залива. Такой вид пауков относится к роду черных вдов. Отмечается, что членистоногие начали расселяться из-за потепления. При этом не стоит исключать человеческий фактор, поскольку таких пауков привлекают свалки и мусорные залежи, где можно найти достаточно насекомых.

Каракурт может укусить человека даже при случайном контакте. Его яд парализует дыхательный центр в продолговатом мозге, укус может привести к смерти.

Кроме того, из-за потепления в регионе стали более активны змеи — они все чаще заползают в жилые дома.

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