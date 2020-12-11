Освобожденные в Ливии Шугалей и Суэйфан прибыли в Россию

Освобожденные в Ливии россияне Максим Шугалей и Самер Суэйфан вернулись на родину, сообщил член Общественной палаты России, глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич в своем Telegram-канале.

«Граждане России Максим Шугалей и Самер Суэйфан точно находятся в России. Все закончилось», – написал Малькевич.

Ранее стало известно, что сотрудники российского Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей и Самер Суэйфан были освобождены из заключения в Ливии. Они были задержаны в 2019 году по подозрению во вмешательстве в ливийские парламентские и президентские выборы.

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