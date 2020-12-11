Экс-глава Петропавловска-Камчатского приговорен к пяти с половиной годам тюрьмы
Бывший глава Петропавловск-Камчатского городского округа Виталий Иваненко приговорен к пяти с половиной годам лишения свободы за получение взятки в крупном размере, сообщает управление Следственного комитета (СК) России по Камчатскому краю.
Установлено, что в период с января по апрель 2019 года Иваненко через посредников, одним из которых являлся его родной брат, получил взятку в размере 700 тысяч рублей, указано в сообщении. При этом сумма взятки должна была составить 1,4 млн рублей, однако часть средств была похищена братом обвиняемого.
Кроме того, в период с февраля по март 2019 года экс-мэр также через посредников получил взятку в размере 200 тысяч рублей, отмечает СК.
Суд приговорил Иваненко к пяти с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима с выплатой штрафа в размере 4 млн рублей, его брат приговорен к трем с половиной года лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в размере 2,2 млн рублей.
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