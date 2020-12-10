Присяжные оправдали врачей из Калининграда по делу об убийстве новорожденного

И.о. главврача роддома №4 Калининграда Елену Белую и анестезиолога-реаниматолога областного перинатального центра Элину Сушкевич, которых обвиняли в убийстве недоношенного младенца в ноябре 2018 года, оправдали. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на калининградский областной суд.

«Коллегия присяжных заседателей вынесла оправдательный вердикт подсудимым Белой и Сушкевич», — говорится в сообщении.

Как сообщалось, в ноябре 2018 года в роддом поступила женщина, родившая живого мальчика на 23-24-й неделе беременности. Учитывая недоношенность ребенка, ему надо было ввести дорогостоящий препарат для поддержания жизни, однако подозреваемые не сделали этого. В итоге ребенок скончался.

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