Краснодарский губернатор рассказал о решении проблем обманутых дольщиков

Дольщики проблемных домов Краснодарского края получили с начала года 7,7 тысячи квартир, заявил в четверг глава региона Вениамин Кондратьев.

«В этом году уже ввели в эксплуатацию 46 долгостроев. Механизмов решения проблем обманутых дольщиков у нас сегодня достаточно – достройка за счет инвесторов, привлечение средств краевого бюджета, компенсации дольщикам», — отметил губернатор.

По его словам, в 2021 году запланировано восстановить права граждан еще по 64 проблемным объектам, это около 10 тысяч квартир.

Как уточнил первый вице-губернатор края Андрей Алексеенко, в рамках работы с Федеральным Фондом защиты прав граждан на сегодня принято решение по 25 из 42 инвестиционно непривлекательных объектов.

«По 18 домам – завершение строительства при непосредственном участии Регионального фонда. Еще по семи домам около 1000 дольщиков получили компенсации на сумму 1,4 млрд рублей», – сказал Алексеенко.

Всего же за последние пять лет в Краснодарском крае введено в эксплуатацию более 200 проблемных домов. Это более 40 тысяч квартир.