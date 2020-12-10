В подмосковной лаборатории ФМБА произошел пожар

В лаборатории Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), находящейся в Московской области, произошел пожар. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.

В ведомство поступило сообщение о пожаре в нежилом здании ФГБУ науки «Научный центр биомедицинских технологий Федерального медико-биологического агентства России» в поселке Светлые Горы.

«В здании расположена лаборатория. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось загорание на первом этаже», — говорится в сообщении.

В МЧС отметили, что угрозы распространения огня нет, а лаборатория в момент пожара не работала.

Как рассказал агентству представитель экстренных служб, площадь пожара составляет 200 кв. м. По его словам, в результате пожара, по предварительным данным, никто не пострадал.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Пожар охватил больницу в центре Москвы. Есть жертвы

— В Челябинске перепрофилируют больницу, где взорвался баллон с кислородом

— Разрыв трубы с кислородом не помешал работе больницы в Коммунарке