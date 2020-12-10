В подмосковной лаборатории ФМБА произошел пожар
В лаборатории Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), находящейся в Московской области, произошел пожар. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.
В ведомство поступило сообщение о пожаре в нежилом здании ФГБУ науки «Научный центр биомедицинских технологий Федерального медико-биологического агентства России» в поселке Светлые Горы.
«В здании расположена лаборатория. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось загорание на первом этаже», — говорится в сообщении.
В МЧС отметили, что угрозы распространения огня нет, а лаборатория в момент пожара не работала.
Как рассказал агентству представитель экстренных служб, площадь пожара составляет 200 кв. м. По его словам, в результате пожара, по предварительным данным, никто не пострадал.
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