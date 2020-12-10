В Москве появилась мемориальная доска Юрию Лужкову

В Москве открыли мемориальную доску бывшему мэру города Юрию Лужкову. Об этом сообщает ТАСС.

Памятная табличка появилась на доме №48 на улице 3-я Тверская-Ямская, где проживал бывший градоначальник.

На мемориальной доске изображен портрет Лужкова в его знаменитой кепке. Рядом с портретом — карта Москвы, а ближе к правому нижнему углу – пчела.

Помимо политической деятельности Лужков занимался пчеловодческой отраслью, у него были собственные пасеки в Калининграде и Калужской области.

«Использовал передовые технологии, является автором двух изобретений для ульев, которые позволяют им зимовать в суровых условиях, даже при низких температурах», — рассказал председатель Российского национального союза пчеловодов Арнольд Бутов, отметив, что Лужков одним из первых понял важность пчеловодства для Москвы и всей страны.

На открытии мемориала присутствовали деятели культуры, друзья экс-мэра, близкие и вдова Юрия Лужкова Елена Батурина.

Юрий Лужков руководил Москвой более 18 лет — с 1992 по 2010 год. Он скончался на 84-м году жизни в мюнхенской клинике 10 декабря 2019 года.

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