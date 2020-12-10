NI назвал конфликты, которые унесли больше всего жизней за всю историю человечества

В ходе первых двух мировых войн погибли около 100-120 млн человек, таких жертв в ходе конфликта не было никогда прежде, однако история знает и другие кровопролитные события. Об этом написал журналист Петер Сучиу в статье для американского журнала National Interest.

Жертвами Первой мировой войны (1914-1918) стали до 40 млн человек, Второй мировой войны (1939-1945) — от 60 до 80 млн жизней, отмечает публицист.

Он также утверждает, что всего во время Монгольских завоеваний (1206–1368) погибло порядка 40 млн человек. При этом серия вооруженных конфликтов на территории Китая во втором и третьем веках унесла такое же число жизней.

Во время Тайпинского восстания (1850-1864) в Китае погибло от 20 до 30 млн человек, Дунганского восстания (1862-1869) в китайских провинциях Шэньси и Ганьсу и Японо-китайской войны (1937-1945) — около 20 млн.

Кровопролитными стали и завоевания Испанской империей Мексики, тогда были убиты около 24,3 млн человек. Походы Тамерлана (1370-1405) лишили жизней около 20 млн человек. В результате Тридцатилетней войны в Европе (1618-1648) погибли 11,5 млн человек, в ходе Наполеоновских войн (1803-1815) — 7 млн.

Жертвами Корейской войны (1950-1953) и Войны во Вьетнаме (1964-1975) стали приблизительно 4,5 и 4,3 млн человек соответственно.

Реконкиста на Пиренейском полуострове почти за 800 лет унесла 7 млн жизней, Столетняя война (1337-1453) — 3,3 млн. Во время Пунических войн (264-146 гг. до нашей эры) между Древним Римом и Карфагеном погибло около 1,8 млн человек.

Сучиу считает, что в ходе противостояния между Римской республикой и галльскими племенами в первом веке до нашей эры могли погибнуть более миллиона человек, во время боевых столкновений римлян с евреями в первом веке нашей эры — примерно два миллиона.

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