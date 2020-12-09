Более 60% американцев доверяют результатам президентских выборов. Это следует из опроса американской государственной радиостанции NPR.

Согласно опросу, 61% респондентов верит, что результаты выборов являются точными, 5% не уверены, 34% не верят.

Отмечается, что 95% опрошенных доверяют результатам сторонников Демократической партии и 24% - Республиканской. 72% республиканцев итогам выборов не доверяют.

Опрос проводился 1-6 декабря, в нем участвовали 1065 респондентов, среди которых 916 зарегистрированных избирателей. Статистическая погрешность опроса составляет 3,7 процентных пункта, для зарегистрированных избирателей – 4 процентных пункта.

Ранее Инаугурационный комитет Соединенных Штатов не признал Джо Байдена президентом страны. Республиканцы отклонили предложение, согласно которому инаугурация 20 января приведет к вступлению политика в должность президента.

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