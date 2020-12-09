Мужчина напал с ножом на полицейских на юге Франции
Максимс Краюшкинс
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Двадцатилетний молодой человек напал на двух муниципальных полицейских в департаменте Воклюз на юге Франции, они получили легкие ранения. Об этом сообщает издание Journal du dimanche.
Инцидент произошел в коммуне Боллен 9 августа.
Отмечается, что напавший мужчина был вооружён керамическим ножом. Он находится в списке лиц, подозреваемых в радикализации.
Полицейские получили легкие ранения. Нападавший был обезврежен и арестован.
Антитеррористическая прокуратура к расследованию не привлекалась, подчеркивает издание.
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