Мужчина напал с ножом на полицейских на юге Франции

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Двадцатилетний молодой человек напал на двух муниципальных полицейских в департаменте Воклюз на юге Франции, они получили легкие ранения. Об этом сообщает издание Journal du dimanche.

Инцидент произошел в коммуне Боллен 9 августа.

Отмечается, что напавший мужчина был вооружён керамическим ножом. Он находится в списке лиц, подозреваемых в радикализации.

Полицейские получили легкие ранения. Нападавший был обезврежен и арестован.

Антитеррористическая прокуратура к расследованию не привлекалась, подчеркивает издание.

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