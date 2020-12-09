Генсек ООН привьется от COVID-19 публично

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш планирует сделать публичную прививку от коронавируса нового типа. Об этом сообщает ТАСС.

«Я, конечно, намерен принять вакцину, когда она станет для меня доступна и когда ситуация будет подходящей», — сказал он.

Он добавил, что привьется вакциной публично.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 64,3 млн заболевших, 44 млн выздоровели, больше 1,4 млн человек скончались. В России выявили уже 2,3 млн человек с COVID-19.

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