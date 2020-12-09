Генсек ООН привьется от COVID-19 публично
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш планирует сделать публичную прививку от коронавируса нового типа. Об этом сообщает ТАСС.
«Я, конечно, намерен принять вакцину, когда она станет для меня доступна и когда ситуация будет подходящей», — сказал он.
Он добавил, что привьется вакциной публично.
Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».
Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 64,3 млн заболевших, 44 млн выздоровели, больше 1,4 млн человек скончались. В России выявили уже 2,3 млн человек с COVID-19.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— ООН прогнозирует невиданный гуманитарный кризис в 2021 году
— Названа цена российской вакцины от COVID-19 «Спутник V»