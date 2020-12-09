Беглов поручил поддержать малый бизнес в Санкт-Петербурге

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил разработать дополнительные меры поддержки малого бизнеса в городе до конца текущей недели. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу администрации главы города.

«Беглов дал поручение экономическому и финансовому блоку правительства Санкт-Петербурга до конца недели разработать дополнительные меры поддержки ресторанного бизнеса, а также малого бизнеса в целом», — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что город отделяет от полного локдауна из-за коронавируса совсем немного.

Как сообщалось, бары и рестораны в Петербурге работают до 23.00. С 30 декабря по 3 января будет полностью приостановлена работа общепита. В период с 25 декабря по 29 декабря и с 4 января по 10 января кафе и рестораны не смогут принимать посетителей с 19.00 до 6.00 мск. После ужесточения противокоронавирусных мер в городе десятки заведений, не согласных с решением властей, заявили, что намерены продолжить принимать посетителей в этот период в штатном режиме. Они пояснили, что в противном случае кафе и рестораны не выживут и закроются.

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