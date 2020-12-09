Меркель поддержала дальнейшее ужесточение ограничений по COVID-19

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что действующих ограничений контактов не хватает для эффективного подавления распространения коронавируса, передает РИА «Новости».

В связи с этим Меркель поддержала рекомендации об их ужесточении до 10 января.

«Эти рекомендации правильные — закрытие магазинов, снижать число встречающихся людей до минимума... Также считаю правильным оставить закрытыми школы в это время, до 10 января, путем продления каникул или через дистанционное обучение», — заявила канцлер ФРГ.

По последним данным, в Германии выявили 1 229 269 случаев заражения коронавирусом.

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