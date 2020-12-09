Полиция задержала еще пять человек по делу об убийстве учителя под Парижем

Сотрудники полицейского подразделения по борьбе с терроризмом (SDAT) Франции задержали еще пять человек по делу об убийстве учителя истории Самюэля Пати в пригороде Парижа в октябре текущего года. Об этом информирует газета Parisien со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что задержаны мужчины в возрасте от 18 до 21 года. Они подозреваются в том, что вступали в контакт с убийцей преподавателя — Абдуллахом Анзоровым. Все они имеют чеченское происхождение. Операция по задержанию подозреваемых прошла в департаментах Верхняя Луара и Приморская Сена.

По данным газеты, всего по делу об убийстве учителя к суду привлечены 14 человек, из них пяти предъявлены обвинения в соучастии в преступлении.

В середине октября 18-летний уроженец Москвы чеченского происхождения Абдуллах Анзоров в пригороде Парижа Конфлан-Сент-Онорин отрезал кухонным ножом голову 47-летнему учителю географии и истории колледжа Буа-д'Ольн Самюэлю Пати.

Сам террорист был убит патрульными полицейскими.

Причиной преступления была демонстрация преподавателем на уроках карикатур из журнала Charlie Hebdo на основателя исламской религии пророка Мухаммеда.

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