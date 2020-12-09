Попова рассказала о летальности от COVID-19 в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что летальность от коронавируса в России составляет 1,7%, при этом в мире данный показатель достигает 2,3%, передает ТАСС.

По данным главы Роспотребнадзора, среднеустойчивая заболеваемость коронавирусом в стране на 100 тысяч населения за последние семь дней составляет 17,9. При этом в крупных городах вирус распространяется примерно в два раза интенсивнее, чем в среднем по России.

Попова также рассказала, что Россия находится в первой тройке стран мира по количеству проведенных тестов на наличие COVID-19 на 1 млн человек. Первое место занимает США с 620 тыс. тестов, второе — Великобритания с 573 тыс. тестов, третье место — Россия с 570 тыс. тестов.

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