Врач пояснил, что полностью исключать алкоголь во время вакцинации от COVID-19 не нужно

Полностью отказываться от алкоголя в период вакцинации от коронавирусной инфекции не нужно, но следует воздерживаться от него в течение трех дней после каждой прививки. Об этом заявил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург, передает РИА «Новости».

«Речь всего лишь о разумном ограничении потребления, пока организм не сформировал свой иммунный ответ на коронавирусную инфекцию», — уточнил специалист.

По его словам, это правило действует не только для противокоронавирусной вакцины, но и для любой другой, поскольку чрезмерное употребление алкоголя способно в достаточной мере снизить иммунитет, а значит, и снизить эффективность от вакцинирования.

«Тем не менее мы настоятельно рекомендуем воздержаться от алкоголя в течение трех дней после каждого укола», — подчеркнул Гинцбург.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что планирующим пройти вакцинацию от коронавируса стоит отказаться от алкоголя за две недели до процедуры.

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