Малышева назвала опасные комнатные растения

Телеведущая Елена Малышева в эфире Первого канала рассказала о популярных комнатных растениях, которые могут быть опасны для человека.

По ее словам, таковыми являются диффенбахия, монстера и антуриум.

Малышева пояснила, что сок и выделения диффенбахии ядовиты. Если они попадут на слизистую, то могут вызывать отеки.

Такими же свойствами обладает монстера. Кроме того, ночью оно выделяет большое количество углекислого газа.

Антуриум, по словам телеведущей, может вызвать аллергическую реакцию вплоть до анафилактического шока из-за веществ, стимулирующих выработку гистамина при попадании на кожу.

Малышева подчеркнула, что в школах нельзя выставлять никакие растения, также стоит убрать цветы из спален и детских комнат.

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