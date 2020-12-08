Россиянку высылают из Белоруссии за негативные комментарии о силовиках

Гражданка России задержана в Белоруссии за размещение в социальных сетях фотографии и видеоролики с участием милиционеров с негативными комментариями в адрес силовиков, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу белорусского МВД.

По данным ведомства, 24-летняя россиянка приехала в Белоруссию полтора года назад с целью заработка.

В настоящее время задержанная находится в центре изоляции правонарушителей, после завершения срока административного ареста ее депортируют из страны, рассказали в МВД.

Протесты в Белоруссии продолжаются четвертый месяц подряд. Они начались после того, как ЦИК республики объявил Александра Лукашенко победителем президентских выборов, которые прошли 9 августа.

Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании их официальных результатов. Протестующих поддержали сотрудники крупнейших промышленных предприятий, объявив о забастовке. Силовики применяют против демонстрантов спецтехнику, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская объявила о создании в стране Координационного совета оппозиции, который должен способствовать трансферу власти. Лукашенко же обвинил в протестах западные страны и потребовал возбудить уголовные дела против членов совета.

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