Госдума поддержала в I чтении расширение полномочий полиции

Госдума приняла в первом чтении законопроект о расширении полномочий полиции, сообщает ТАСС.

Инициативой предлагается предоставить право полицейским вскрывать машины при угрозе жизни гражданина, при массовых беспорядках, чрезвычайных ситуациях, угрозе теракта, для пресечения преступления и задержания.

Кроме того, правоохранители получат право оцеплять жилые помещения и другие объекты, а на оцепленной территории проводить осмотры граждан, их личных вещей и транспортных средств.

Помимо этого, расширяется перечень обстоятельств, при которых полицейские смогут открывать огонь.

Инициативой также предлагается дополнить статью 30 закона «О полиции» и исключить преследование сотрудников полиции за действия, совершенные при исполнении обязанностей.

Законопроект был разработан в МВД России. Как сообщает пояснительная записка, нововведение призвано защищать права граждан и улучшить практическую деятельность полиции.

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