В Кремле заявили, что оправдать убийство французского учителя невозможно

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что оправдать убийство учителя в пригороде Парижа невозможно, такие действия являются неприемлемыми.

Ранее в СМИ сообщали, что в Урус-Мартановском районе Чечни с почестями похоронили Абдуллаха Анзорова, который обезглавил учителя в пригороде Парижа. Член Совета по правам человека при главе региона Хеда Саратова выразила мнение, что за преступлением, связанным с убийством французского учителя, стоят «определенные силы или какие-то спецслужбы», а также СМИ, связывающие религию с терроризмом. Песков, в свою очередь, в ходе пресс-конференции 7 декабря назвал убийство учителя терактом, который подлежит осуждению и неприятию.

«Точно так же, как я сказал вчера. Ничего не меняется в нашем подходе. И единственный подход может быть именно таким, как я сказал вчера», — подчеркнул Песков, отвечая на вопрос журналистов, как в Кремле относятся к сообщения в СМИ, что Анзоров — «жертва провокаций».

Пресс-секретарь добавил, что госканалы могут транслировать разные точки зрения, и они могут не совпадать с той единственной точкой зрения, которая в данном случае может быть. По его словам, речь идет о полном осуждении этого убийства и понимании неприемлемости подобных действий.

В середине октября 18-летний уроженец Москвы чеченского происхождения Абдулла Анзоров в пригороде Парижа Конфлан-Сент-Онорин отрезал кухонным ножом голову 47-летнему учителю географии и истории колледжа Буа-д'Ольн Самюэлю Пати.

Сам террорист был убит патрульными полицейскими.

Причиной преступления была демонстрация преподавателем на уроках карикатур из журнала Charlie Hebdo на основателя исламской религии пророка Мухаммеда.

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