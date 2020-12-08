Треть переболевших COVID-19 имеют серьезные проблемы со здоровьем
Различные синдромы после выздоровления от коронавируса испытывают порядка трети бывших пациентов, заявил генеральный секретарь итальянской Федерация врачей общей практики (Fimmg) Сильвестро Скотти. Его слова передает РИА «Новости».
Скотти рассказал о синдромах «пост-COVID», среди которых выделил слабость и психологические проблемы.
«Постепенно мы узнаем о влиянии вируса не только на легкие, но и мозг, почки, печень и сердце... В последующем у пациента могут развиться осложнения, связанные с этими органами», — сказал секретарь ассоциации медиков.
Жительница пригорода Милана Морена Коломби сообщила, что переболев коронавирусом в легкой форме спустя полгода продолжает испытывать усталость, одышку, мышечные боли, тремор конечностей и имеет неприятности с кишечником и щитовидной железой. Она также выделила «туман в голове», который приносит с собой не только проблемы с памятью, но и речью.
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