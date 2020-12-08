Врач назвал препараты, которыми нужно запастись в пандемию COVID-19

Заведующий кафедрой общей и клинической фармакологии РУДН, профессор Сергей Зырянов назвал препараты, которыми стоит запастись во время пандемии коронавирусом, пишут «Аргументы и факты».

Прежде всего необходимо иметь под рукой жаропонижающие препараты, сказал Зырянов. Он рекомендовал парацетамол.

Также можно купить капли в нос, добавил врач.

При этом специалист предостерег от покупки антибиотиков, отметив, что для лечения ими необходимо назначение врача. Он также призвал не принимать самостоятельно противовирусные препараты, поскольку они «обладают массой нежелательных реакций». Врач также посоветовал не злоупотреблять витамином D, так как в избытке он может привести к поражению сосудов, почечной недостаточности и другим проблемам со здоровьем.

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