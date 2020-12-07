В Нижегородской области загорелся 25-этажный жилой дом
Карина Казанцева
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В городе Дзержинске Нижегородской области загорелся 25-этажный жилой дом, пишет ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС региона.
«Пожар произошел в одной из квартир 25-этажного дома», — сказал источник.
Отмечается, что 84 человека эвакуированы, среди них 15 детей. О пострадавших не сообщается.
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