В Нижегородской области загорелся 25-этажный жилой дом

В городе Дзержинске Нижегородской области загорелся 25-этажный жилой дом, пишет ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС региона.

«Пожар произошел в одной из квартир 25-этажного дома», — сказал источник.

Отмечается, что 84 человека эвакуированы, среди них 15 детей. О пострадавших не сообщается.

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