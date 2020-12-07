Осужденному за убийство жены фотографу смягчили наказание

Чкаловский районный суд Екатеринбурга смягчил наказание фотографу Дмитрию Лошагину, осужденному за убийство супруги. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.

Суд удовлетворил ходатайство Лошагина и заменил неотбытую часть наказания в виде лишения свободы на ограничение свободы сроком на 3 года 25 дней.

Как отметили в пресс-службе, прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Александр Клементьев, а также администрация исправительного учреждения возражали против смягчения наказания фотографу.

Прокуратура в течение 10 дней рассмотрит постановление суда и примет решение о возможном обжаловании.

По версии следствия, Лошагин задушил свою жену, отвез тело в лес и пытался сжечь. В декабре 2014 года суд оправдал фотографа, однако позже областной суд отменил вердикт.

Суд Екатеринбурга приговорил уральского фотографа Дмитрия Лошагина к 10 годам колонии строгого режима по ч. 1 ст. 105 УК России.

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