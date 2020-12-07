Зампред правительства России Юрий Трутнев предложил считать жителей Аляски уроженцами Российской империи в ответ на статью в японской газете Hokkaido Shimbun о том, что США воспринимают родившихся на Южных Курилах россиян выходцами из Японии. Об этом сообщает РИА «Новости».

Трутнев назвал подобное новой позицией в международном праве и отметил, что Россия готова ее творчески развивать.

Политик отметил, что готов переговорить с Министерством иностранных дел страны о том, чтобы жителей Аляски воспринимали как жителей Российской империи.

Россия и Япония долгие годы не могут заключить мирный договор по итогам Второй мировой войны. Основной проблемой является вопрос принадлежности Курильских островов. Токио ссылается на Симодский трактат о торговле и границах, который был заключен между Российской империей и Японией в феврале 1855 года. Согласно документу, из Курильских островов Японии отходили Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа островов Хабомаи, а остальные признавались российскими владениями.

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