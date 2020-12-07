В Томской области 31 декабря объявлен выходным днем

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин объявил 31 декабря в регионе выходным днем, рабочий день перенесен на 26 декабря. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что это уже не первый год, когда в регионе рабочий день с 31 декабря переносится на другую дату.

«Рассчитываю, что работодатели, имеющие возможность принять аналогичное решение, пойдут сотрудникам навстречу», — говорится в сообщении Жвачкина.

Отмечается, что соответствующее распоряжение принято «в целях эффективной организации рабочего времени и рационального использования праздничных дней в период новогодних каникул».

Ранее сообщалось, что в Чувашии и Волгоградской области 31 декабря объявлен выходным днем. До этого выходным днем 31 декабря уже объявили Костромская, Белгородская, Курская, Владимирская области, Крым, Ставропольский край и Татарстан.

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