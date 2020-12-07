Ученые предрекли россиянам пик числа болеющих коронавирусом 20 декабря

В Центре интеллектуальной логистики факультета прикладной математики СПбГУ рассчитали, что пик числа активных случаев заражения коронавирусом в России придется на 20 декабря. Об этом сообщает «Интерфакс».

Согласно подсчетам, на указанный момент их количество составит порядка 514 — 517 тысяч.

При этом в Москве пиковые значения ожидаются 10-12 декабря, а в Санкт-Петербурге — 15-16 декабря. Количество активных зараженных в городах в этот момент составит около 150 тысяч и 65 тысяч соответственно.

К такому выводу специалисты пришли на основе данных портала «Стопкоронавирус.рф». Так, они учитывали показатель средней статистической продолжительности болезни, который в целом по России составляет 19 дней, в Москве — 23 дня, а в Петербурге — 17 дней.

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