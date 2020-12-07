В России выявлено 28 142 случая коронавируса за сутки

В России выявили 28 142 новых случая коронавируса за сутки. Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

Отмечается, что больше всего новых случаев инфекции за последние 24 часа было зафиксировано в Москве (7 279), Санкт-Петербурге (3 741), Московской области (1 315).

За прошедший день выздоровели 18 850 человек, скончались 456.

Всего в стране зафиксировано 2 488 912 случаев инфицирования, вылечились 1 956 588 пациентов, скончались 43 597.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Mash: Игорь Угольников госпитализирован с коронавирусом

— Московские врачи вылечили еще 5027 пациентов от коронавируса

— Мурашко предложил рассмотреть ограничение передвижения между регионами