В России выявлено 28 142 случая коронавируса за сутки
Анна Светлова
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В России выявили 28 142 новых случая коронавируса за сутки. Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.
Отмечается, что больше всего новых случаев инфекции за последние 24 часа было зафиксировано в Москве (7 279), Санкт-Петербурге (3 741), Московской области (1 315).
За прошедший день выздоровели 18 850 человек, скончались 456.
Всего в стране зафиксировано 2 488 912 случаев инфицирования, вылечились 1 956 588 пациентов, скончались 43 597.
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