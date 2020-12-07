Шесть человек отравились угарным газом в ингушском селе
Анна Светлова
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Шесть жителей села в Ингушетии, в том числе двое детей, отравились угарным газом и были госпитализированы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональное ГУ МЧС РФ.
Отмечается, что об отравлении граждан стало известно в 4.30 мск в понедельник, 7 декабря. Инцидент произошел в селе Барсуки в Назрановском районе.
Все шестеро пострадавших были направлены в Ингушскую республиканскую клиническую больницу в Назрани.
Подробности произошедшего не приводятся.
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