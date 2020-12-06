Группа молодых людей избила женщину и угнала ее автомобиль в Новосибирске

Четверо молодых людей жестоко избили женщину в Новосибирске, после чего угнали ее машину. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

По данным следствия, ночью 4 декабря пьяные 23-летний молодой человек, два 15-летних и один 16-летний подростки около продуктового магазина решили угнать припаркованный автомобиль. Для этого они не менее 20 раз ударили руками и ногами по голове, телу и конечностям владелицы машины.

В ГУ МВД отметили, что сразу после произошедшего в полицию обратилась продавец магазина. Она рассказала, что женщина совершила в магазине покупку и направлялась к автомобилю, однако к ней подошли несколько молодых людей и избили. Испугавшись, пострадавшая вместе с преступниками села в машину, которая уехала в неизвестном направлении.

Автомобиль заметили сотрудники ГИБДД на улице Твардовского. В ходе преследования водитель угнанного автомобиля не справился с управлением, выехал на обочину в районе дома 40 по улице Пихтовой и остановился.

В отношении четверых жителей Первомайского района возбудили уголовное дело по статье «Угон автомобиля, совершенный группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, опасного для жизни и здоровья».

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