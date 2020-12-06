Полицейский ранил ребенка из травматического оружия в Москве

Сотрудник московской полиции ранил несовершеннолетнюю девочку из травматического оружия, возбуждено уголовное дело, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на начальника управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Москве Владимира Васенина.

В ночь на 6 декабря в полицию поступили сообщения о звуках стрельбы, рассказал Васенин. Прибывшие на место полицейские обнаружили 33-летнего мужчину, который стрелял из травматического оружия. В результате инцидента пострадала находившаяся рядом со стрелявшим несовершеннолетняя девочка.

По последней информации, стрелявшим оказался сотрудник патрульно-постовой службы, указано в сообщении. В момент инцидента он находился в гражданской одежде в свободное от службы время.

Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, проводится служебная проверка, по результатам которой стрелявшего уволят из правоохранительных органов по отрицательным мотивам, добавил Васенин.

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