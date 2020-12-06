Фейерверки взорвались на горящем рынке в Ростове-на-Дону
Пожар в павильоне пиротехники на рынке в Ростове-на-Дону привел к взрыву фейерверков, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
Взрывы фейерверков продолжались несколько минут, рассказали в экстренных службах. Там добавили, что внутри горящего павильоне также произошло обрушение. В настоящее время взрывы прекратились.
Ранее сообщалось, что в 06.30 мск на рынке в Ростове-на-Дону загорелся двухэтажный торговый павильон с пиротехникой. Изначально площадь возгорания составляла 200 квадратных метров, впоследствии она увеличилась до 3 тысяч кв. м.
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