Фейерверки взорвались на горящем рынке в Ростове-на-Дону

Пожар в павильоне пиротехники на рынке в Ростове-на-Дону привел к взрыву фейерверков, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Взрывы фейерверков продолжались несколько минут, рассказали в экстренных службах. Там добавили, что внутри горящего павильоне также произошло обрушение. В настоящее время взрывы прекратились.

Ранее сообщалось, что в 06.30 мск на рынке в Ростове-на-Дону загорелся двухэтажный торговый павильон с пиротехникой. Изначально площадь возгорания составляла 200 квадратных метров, впоследствии она увеличилась до 3 тысяч кв. м.

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