Свыше 20 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы

В аэропортах столицы отменили и задержали 23 вылета. Об этом сообщает сервис «Яндекс. Расписания».

Так, по состоянию на 0.30 мск, в Домодедово задержали пять рейсов и еще четыре отменили.

Кроме того, во Внуково отменено четыре вылета, а один — задержали.

Также в Шереметьево отменили три рейса, а шесть было задержано.

Данные о задержках и отменах рейсов в Жуковском не представлены.

С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров. В августе и осенью РФ восстановила международное авиасообщение с рядом стран.

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